Flucht nach Kreiselunfall

Polizei-Hubschrauber jagt betrunkenen Crash-Fahrer

24.03.2022, 08:48 Uhr | dpa, mtt

In Hessen ist ein betrunkener Autofahrer in einem Kreisverkehr abgehoben, in ein Gebüsch geflogen und dann geflohen. Die Polizei fahndete mit Hubschrauber und Wärmebildkamera nach ihm.



Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Unfall in Lampertheim (Kreis Bergstraße in der Metropolregion Frankfurt) geflüchtet und unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht worden. Der 23-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag mit hoher Geschwindigkeit kommend in einen Kreisel gefahren habe dort die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit.



Das Auto sei abgehoben und in ein Gebüsch geflogen. "Hier befreite sich der Fahrer durch das Fenster der Fahrertüre und flüchtete von der Unfallstelle, wobei er das Fahrzeug mit laufendem Motor zurück ließ", heißt es in der Meldung der Polizei.

Polizei suchte mit Hund und Hubschrauber

Sofort leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Ein Helikopter stieg auf, ein Diensthund und eine Wärmebildkamera wurden eingesetzt – all dies auch, weil die Beamten befürchteten, der Mann könne schwer verletzt sein.



Schließlich konnte der Unfallfahrer festgenommen werden. Er sei "erheblich alkoholisiert" aber unverletzt gewesen, teilte die Polizei mit. Das Auto, ein BMW mit britischem Kennzeichen, wurde ebenso sichergestellt wie der Führerschein des Unfallfahrers.