Frankfurt am Main

Weitere Warnstreiks in hessischen Kitas angekündigt

05.04.2022, 12:26 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks in hessischen Kindertagesstätten sowie in der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag (6. und 7.4.) sind Beschäftigte insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und in Mittelhessen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, wie Verdi am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Geplant sind mehrere Kundgebungen. Am Mittwoch sollen sich die Teilnehmer des Warnstreiks aus den Kreisen Main-Taunus, Hochtaunus und Wetterau zu einem Demonstrationszug in Friedberg (11.00) treffen. Außerdem sind Versammlungen in Gießen und Marburg (jeweils ab 9.00 Uhr) geplant.

Am Donnerstag sind Verdi zufolge die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes in Frankfurt und Offenbach sowie im Landkreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis zum Warnstreik aufgerufen. Kundgebungen sind in Gelnhausen (9.15 Uhr) und Dietzenbach (ab 11.00 Uhr) geplant.

Hintergrund des Tarifkonflikts sind die laufenden Verhandlungen für die bundesweit rund 330 000 Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sowie von Angehörigen anderer sozialer Berufe im kommunalen Bereich. In Hessen sind nach Angaben von Verdi rund 40 000 Beschäftigte unmittelbar von der Tarifauseinandersetzung betroffen.

Die Gewerkschaften wollen neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen erreichen - beispielsweise mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit. In der zweiten Runde Ende März hatte es keine Annäherung gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Mitte Mai in Potsdam geplant.