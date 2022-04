Ermittlungen laufen

Große Waldfläche bei Hainburg abgebrannt

24.04.2022, 18:11 Uhr | t-online

Ausgedehnter Waldbrand in Hainstadt: Die Ursache des Feuers in Höhe des Waldparkplatzes Katzenbuckel zwischen Hainstadt und Obertshausen sei noch nicht bekannt, (Quelle: 5Vision)

Auf rund 3.000 Quadratkilometern hat die Feuerwehr einen massiven Waldbrand im Kreis Offenbach bekämpft. An der betroffenen Stelle kam es bereits Ende März zu Bränden.

Bei einem Feuer in der Nähe von Hainburg-Hainstadt (Kreis Offenbach) ist in der Nacht zum Sonntag ein 3.000 Quadratmeter großes Waldstück in Brand geraten.

Anwohner aus dem Ortsgebiet in Höhe des Waldparkplatzes Katzenbuckel zwischen Hainstadt und Obertshausen waren auf den Feuerschein im Wald und die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatten den Notruf abgesetzt. Daraufhin ist ein Großaufgebot der Feuerwehr ausgerückt und war nach eigenen Angaben bis zum Sonntagmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Wie ein Reporter vor Ort mitteilt, hatten sich mehrere anfahrenden Feuerwehrfahrzeuge auf dem Weg zur Einsatzstelle im feuchten Waldboden festgefahren. Insgesamt seien über 80 Kräfte und 21 Fahrzeuge im Wald beschäftigt gewesen. Auch die Polizei und der zuständige Revierförster waren an der Einsatzstelle. Auffällig ist vor allem, dass es in den vergangenen Wochen bereits häufiger zu Bränden in diesem Waldstück gekommen ist. Die Brandursache sowie Schadenshöhe sind bislang unklar – die Polizei ermittelt.