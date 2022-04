Tag der Arbeit

Diese Aktionen sind am 1. Mai in Frankfurt geplant

Kundgebung des DGB am 1. Mai in Frankfurt am Main (Archivbild): Auch in diesem Jahr kommt es zu größeren Demos und Kundgebungen. (Quelle: Hannes P. Albert/imago images)

Traditionell finden in Frankfurt am Main am 1. Mai Demonstrationen und Kundgebungen statt. Auch das alljährliche Radrennen Eschborn-Frankfurt startet 2022 wieder. Ein Überblick über die einzelnen Aktionen und Straßensperrungen.

Großes Comeback für das Radrennen Eschborn-Frankfurt: Nachdem das Sportevent 2020 pandemiebedingt abgesagt werden musste und im vergangenen Jahr ohne Zuschauer deutlich kleiner ausgefallen war, findet es in dem Jahr wieder in voller Größe und ohne Corona-Auflagen statt.

An der Strecke hat sich nichts geändert: Der 185 Kilometer lange Kurs startet wie gewohnt von Eschborn. Von da geht es zunächst in die Frankfurter Innenstadt zur ersten Zieldurchfahrt, bevor es hoch hinaus in den Taunus geht.



Die Polizei Frankfurt warnt vor Beeinträchtigung und Streckensperrungen. Auf der Webseite des Veranstalters sind die Sperrungen und Umleitungen aufgelistet. Darüber hinaus sind Demonstrationen und Kundgebungen in der Frankfurter Innenstadt angemeldet:

Aufzug des DGB unter dem Motto "Gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle"

Demonstration und Kundgebung zum Tag der Arbeit

„Dank und Anerkennung für die Beschäftigten der systemrelevanten Berufe! Respekt, Toleranz, Solidarität und Demokratie für Alle!“

Demonstration ab 10.30 Uhr auf der Hauptwache, Kundgebung ab ca. 12 Uhr auf dem Römerberg. Laut Ordnungsamt werden 5.000 Teilnehmende erwarte.

Demonstration des linksradikalen Bündnis "Revolutionärer Erster Mai"

Unter dem Motto "Gemeinsam kämpfen gegen Krieg und Kapitalismus" wollen die Teilnehmer sich am Sonntag um 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz treffen und von dort aus gemeinsam über die Konstablerwache in Richtung Frankfurter Zoo Saalburgallee/Berger Straße laufen. Laut Ordnungsamt sind 1.500 Teilnehmende angemeldet.

Auch hier rechnet die Polizei mit Verkehrsbeeinträchtigungen.