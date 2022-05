Aktualisiert am 03.05.2022 - 08:42 Uhr

Vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main muss sich ab diesem Dienstag ein Mann für Verstöße gegen die Maskenpflicht im Bus und Angriffe auf Fahrgäste und Polizisten verantworten.

Nach einer Schlägerei unter Fahrgästen und mit der Polizei in einem Frankfurter Linienbus muss sich ein Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main verantworten. Der Prozess gegen den 28-Jährigen beginnt an diesem Dienstag. Der Anklage zufolge weigerte sich der Mann zunächst, im Bus einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen.