Weiterflug ohne jüdische Passagiere

Frankfurt am Main Weiterflug ohne j├╝dische Passagiere Von dpa 10.05.2022 - 22:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. (Quelle: Julia Cebella/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Die Lufthansa hat sich daf├╝r entschuldigt, dass sie in der vergangenen Woche einer Gruppe orthodoxer Juden den Weiterflug von Frankfurt nach Budapest verweigert hat. "Lufthansa entschuldigt sich ausdr├╝cklich bei den G├Ąsten", hie├č es in einem am Dienstag ver├Âffentlichten Tweet der Fluggesellschaft. "Die Ereignisse stehen nicht im Einklang mit unseren Werten." Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker forderte die Lufthansa-Unternehmensspitze auf, Stellung zu beziehen.

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Mittwoch (4. Mai) in Frankfurt/Main ereignet. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger Flugg├Ąste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, auch nach Aufforderung der Crew, Masken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen, hatte die Lufthansa am Freitag auf Anfrage erkl├Ąrt.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb unter Berufung auf einen Passagier der Lufthansa-Maschine aus New York, es seien alle Reisenden, die durch Hut und Schl├Ąfenlocken als Juden zu erkennen gewesen seien, von der weiteren Bef├Ârderung ausgeschlossen worden - und nicht gezielt die Passagiere, die sich falsch verhalten h├Ątten.

Im Lufthansa-Statement vom Dienstag hei├čt es weiter, der Vorfall werde sehr ernst genommen und es werde weiter intensiv an der Aufkl├Ąrung gearbeitet. "Ungeachtet davon bedauern wir, dass der gr├Â├čeren Gruppe die Weiterreise nicht erm├Âglicht wurde, anstatt diese Entscheidung auf einzelne Personen zu beschr├Ąnken."