Finale in Eintracht-Fankneipen

Wer das Spiel lieber mit einem Bembel und Schnitzel genießen will, reserviert am besten jetzt schon einen Tisch in seiner Fan-Kneipe nach Wahl. Denn viele der Frankfurter Traditionslokale sind bereits ausgebucht. Auch das Sportleitungszentrum der Eintracht überträgt das Finale: Ab 19 Uhr kann in der "Diva" mit anderen Fans gefeiert werden, wie das Lokal auf seiner Facebook-Seite ankündigt. Der Eintritt ist kostenlos.