Blutiges Ende eines Überfalls: In Offenbach hat ein Kiosk-RĂ€uber eine Waffe gezogen und auf eine Frau geschossen. Die Kassiererin kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht den TĂ€ter.

Am spĂ€ten Dienstagnachmittag hat ein RĂ€uber einen Kiosk in Offenbach ĂŒberfallen. Laut Polizei stĂŒrmte er gegen 16.50 Uhr in den Verkaufsraum und schrie: "Geld! Geld!"