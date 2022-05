Eintracht Frankfurt: Interesse der Fans an Euro-League-Finale riesig

Doch weil Sevilla dennoch mit dem Zug erreichbar ist und gerade Interrail seinen 50. Geburtstag feiert, verlost die Deutsche Bahn f├╝nfmal je ein Ticket f├╝r das Endspiel in Kombination mit einem Interrail-Pass sowie 45 einzelne Interrail-P├Ąsse.

Das Interesse der Eintracht-Fans an Tickets f├╝r das historische Duell mit den Rangers in Sevilla ist riesig: Man habe "weit ├╝ber 100.000 Anfragen" und damit mehr als das Zehnfache vom eigentlichen Kontingent von 10.000 Karten erhalten, hie├č es am Dienstag. "Wir haben mit einer gro├čen Anfragewelle gerechnet, doch dieses Interesse innerhalb von 48 Stunden ist schlicht gigantisch und hat unsere Vorstellungen bei Weitem ├╝bertroffen", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.