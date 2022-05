Die Fluggesellschaft verspricht Aufkl├Ąrung, nach dem Ausschluss orthodoxer Juden von einem Flug. Hat die Lufthansa gar ein Problem mit Antisemitismus?

Nach dem Ausschluss einer j├╝dischen Reisegruppe von einem Flug nach Budapest hat sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr auch beim Zentralrat der Juden in Deutschland entschuldigt. Spohr habe am Donnerstag mit dem Pr├Ąsidenten Josef Schuster telefoniert und diesen pers├Ânlich um Entschuldigung gebeten, best├Ątigte das Unternehmen am Freitag. ├ťber weitere Inhalte des Gespr├Ąchs sei Stillschweigen vereinbart worden. Zuerst hatte "Der Spiegel" berichtet.

Ergebnisse der internen Untersuchung des Vorgangs vom 4. Mai dieses Jahres lagen noch nicht vor, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. An dem Tag war eine aus New York kommende Gruppe orthodoxer Juden in Frankfurt am Main pauschal vom Weiterflug nach Budapest ausgeschlossen worden, nachdem einige Passagiere sich auf dem Atlantikflug geweigert hatten, Schutzmasken zu tragen.

"Vorgehen muss l├╝ckenlos aufgekl├Ąrt werden"

Im Nachhinein hatte Lufthansa bedauert, "dass der gr├Â├čeren Gruppe die Weiterreise nicht erm├Âglicht wurde, anstatt diese Entscheidung auf einzelne Personen zu beschr├Ąnken". Spohr hatte zun├Ąchst bei der J├╝dischen Gemeinde Berlin um Entschuldigung gebeten und in einer Mitarbeiterbotschaft erkl├Ąrt: "Antisemitismus hat bei Lufthansa keinen Platz. Das Vorgehen am vergangenen Mittwoch h├Ątte so nicht passieren d├╝rfen und muss jetzt l├╝ckenlos aufgekl├Ąrt werden."

Die Bundespolizei best├Ątigte am Freitag, dass ihre Beamten in der Situation von Lufthansa hinzugezogen wurden und vor Ort waren. Man habe aber keinerlei polizeiliche Ma├čnahmen durchgef├╝hrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Entscheidung ├╝ber die Weiterfl├╝ge habe allein bei der Fluggesellschaft gelegen.