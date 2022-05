"Alles für die Eintracht" – Fans feiern auf dem Römer

Trotz schlechten Wetters feiern die Fans mit Eintracht-Frankfurt

Gegen 19 Uhr schl├Ągt das Wetter um: Selbst der hart gesottene Fan zieht sich nun seine Eintracht-Fahne ├╝ber den Kopf, um sich vor dem Gewitter zu sch├╝tzen. Unter ihnen sind Jasmin und ihr Begleiter Max. Auf die Frage, warum sie trotz dieses Wetters hier sind, antwortet Jasmin: "Weil es die Eintracht ist! So was erlebt man nur einmal im Leben."

Sie selbst hat das ikonische Spiel bei sich zu Hause gesehen ÔÇô mit einer kleinen Fanparty. Max war ebenfalls dabei. Leider konnten sie nicht nach Sevilla. Deswegen sind sie heute hier: "Alles f├╝r die Eintracht", sagt Jasmin.

Jasmin und Max bei der Fan-Party an der Paulskirche: Die beiden sind hier, um gemeinsam mit der Eintracht zu feiern. (Quelle: Roxana Frey/T-Online-bilder)

Die Frankfurter lassen sich die Stimmung von dem Wetter nicht vermiesen. Es wird gesungen und getanzt, der Apfelwein an den St├Ąnden flie├čt in Str├Âmen. "Ich bin so gl├╝cklich", strahlt Andreas, der sich f├╝r heute extra freigenommen hat. "Das geht in die Geschichte ein".

Mit deutlicher Verz├Âgerung trifft die Mannschaft um kurz nach 9 Uhr am R├Âmerberg ein: Sie werden von Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann in Empfang genommen, obwohl dieser vorab angek├╝ndigt hatte, wegen der Korruptionsvorw├╝rfen gegen ihn, seine ├Âffentlichen Auftritte reduzieren zu wollen. Die Menge an der Paulskirche buht, sobald Feldmann auf der Leinwand zu sehen ist.

Im Kaisersaal empfangen, verewigen sich die Spieler im Goldenen Buch der Stadt ÔÇô mit dabei der Steinadler Attila, das Eintracht-Maskottchen. Zum Spiel in Sevilla musste er wegen strenger Einreiseregelungen leider in Frankfurt bleiben. Danach pr├Ąsentierten die SGE-Jungs ihren Pokal auf dem Balkon des R├Âmer ÔÇô auch Kevin Trapp h├Ąlt ihn stolz ├╝ber seinen Kopf. "Wir widmen diesen Triumph J├╝rgen Grabowski, dem gr├Â├čten Fu├čballer von Eintracht Frankfurt", erkl├Ąrt Vorstandssprecher Axel Hellmann in seiner Danksagung.

Frankfurts Rafael Borre jubelt vom Balkon des Rathauses mit dem Pokal den Fans auf dem R├Âmerberg zu. (Quelle: Uwe Anspach/dpa-bilder)

Die Menge tobt: Es wird Feuerwerk und Pyrotechnik aus der Menge heraus gez├╝ndet. Einige Menschen dr├Ąngen sich aus Angst vor den Feuerwerksk├Ârpern an den Rand, sogar die Feuermelder springen an. Doch der Gro├čteil der Masse feiert munter weiter. Der Eintracht-Kapit├Ąn Sebastian Rode h├Ąlt eine Rede vom Balkon, die Fans sind au├čer sich: "Hier ist das Ding. Der ist f├╝r euchÔÇť, schreit er der Menge zu.

Die Fans verfolgen mit Spannung die ├ťbertragung an der Paulskirche. (Quelle: Roxana Frey/T-Online-bilder)