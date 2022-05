Dichter Rauch ├╝ber Frankfurt: Weil auf einem Recyclingbetrieb Hunderte Tonnen Metallschrott in Brand geraten waren, musste die Feuerwehr mit einem Gro├čaufgebot anr├╝cken. Anwohner wurden per App gewarnt.

140 Rettungskr├Ąfte der Feuerwehr haben am Samstagabend ein Feuer auf einem Recyclinghof in der Uhlfelderstra├če in Frankfurt am Main gel├Âscht. Wie die Polizei mitteilte, war ein etwa zehn Meter hoher Haufen aus 500 Tonnen Metallschrott in Brand geraten.