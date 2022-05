Ein schreckliches Bild hat sich Ersthelfern in Rodgau geboten: Sie entdeckten eine brennende Person in einer Wohnung und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

In Rodgau (Kreis Offenbach) ist nach einem Brand eine Leiche entdeckt worden. Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei am Freitagabend ereignet haben. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, hĂ€tten RettungskrĂ€fte die brennende Person in einer Erdgeschosswohnung zunĂ€chst löschen mĂŒssen.

EinsatzkrÀfte suchen nach verdÀchtiger Person

Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Offenbach. Weitere Einzelheiten und HintergrĂŒnde zu dem Vorfall lagen zunĂ€chst nicht vor. Ein Team der Spurensicherung habe nach Berichten des Reporters den Tatort untersucht. Das gesamte GebĂ€ude sei in der Nacht gesperrt worden. Andere Bewohner hĂ€tten bei Freunden und Bekannten unterkommen mĂŒssen.