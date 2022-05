Flächendeckend Vorverkauf von 9-Euro-Tickets in Hessen

Unbegrenzt mit Regionalz├╝gen durch Deutschland fahren, U-Bahnen oder Busse nutzen: Das 9-Euro-Ticket f├╝r den ├ľffentlichen Nahverkehr wird ab Montag fl├Ąchendeckend in ganz Hessen verkauft. Mehrere Verkehrsverb├╝nde und auch die Bahn wollen an ihren Automaten und an Schaltern das ab dem 1. Juni g├╝ltige Billigticket anbieten. Dies hatten unter anderem die Verkehrsverb├╝nde RMV und NVV nach dem gr├╝nen Licht von Bundestag und Bundesrat vergangene Woche f├╝r das Projekt angek├╝ndigt. In Darmstadt und Umgebung hat HEAG mobilo und in Frankfurt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) schon am Samstag mit dem Verkauf begonnen.