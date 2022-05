Frankfurter OB trotzt Rücktrittsforderung aus eigener Partei

Auch nach den j├╝ngsten Ausrutschern hat der angeklagte Frankfurter Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann (SPD) einen R├╝cktritt abgelehnt. In einer Erkl├Ąrung am Mittwoch sagte das wegen Korruptionsverdachts angeklagte Stadtoberhaupt lediglich zu, sich bei ├Âffentlichen Terminen zun├Ąchst weitgehend zur├╝ckzuhalten. Feldmann bot an, seine SPD-Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Zuvor hatte auch seine eigene Partei ihn zum R├╝cktritt aufgefordert.