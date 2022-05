Auf dem Weg nach Hause wurde am Donnerstag ein 20-J├Ąhriger im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen angegriffen und beklaut, wie die Polizei berichtet. Auf der M├Âhrfelder Stra├če seier von zwei ihm unbekannten T├Ątern angesprochen worden, die ihm Pfefferspray in die Augen spr├╝hten und ihn mit F├Ąusten und Tritten traktierten.

Als der junge Mann schlie├člich zu Boden ging, entwendeten sie ihm das Smartphone aus der Hosentasche. Danach seien die T├Ąter gefl├╝chtet. Die Polizei Frankfurt am Main beschreibt die beiden Angreifer in einer Mitteilung am Freitag.