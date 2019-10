LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Hamburg Towers verlieren Auswärtsspiel gegen Bayern

01.10.2019

Egal, ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind die Towers zu einem Auswärtsspiel aufgebrochen. Doch das Ergebnis war ernüchternd: "Wir haben erst mal richtig in die Fresse gekriegt", stellte Willoughby fest."Willkommen in der ersten Liga", ergänzte er. Mit einem 55:111 (17:58) mussten die Hamburger wieder nach Hause fahren. Doch den Kopf wollen sie nicht in den Sand stecken.

Heute feiert der Co-Trainer des HSV, Dirk Bremser, seinen 54. Geburtstag. Wir wünschen nur das Beste und einen sportlichen Ehrentag!

