Der Sport-Tag im Live-Blog

"Kiel wird heiß auf uns sein, aber wir sind es auch"

07.11.2019, 10:34 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Zum ersten Mal seit neun Jahren wird ein Boxkampf live im ZDF zu sehen sein. Eine Hauptrolle spielt darin der Olympia-Dritte von Rio (2016) aus Hamburg, Artem Harutyunyan. Der Box-Profi, der 1991 als Flüchtling in die Hansestadt kam, tritt gegen den Russen Islam Dumanov im Superleichtgewicht an. Das Duell aus der Kuppel in Hamburg-Bahrenfeld ist in der Nacht zu Sonntag live im TV zu sehen.

Kaum jemand kennt den Gegner des Hamburger SV am Samstag besser als David Kinsombi, schreiben die Kollegen der "Mopo". Der Grund: Der HSV-Spieler kickte bis vor Kurzem noch im Team von Holstein Kiel. Für die Partie am Samstag kündigte der 23-Jährige an: "Kiel wird heiß auf uns sein, aber wir sind es auch". Den Torjubel gegen seinen Ex-Club will er sich dann nicht verkneifen.

Willkommen an diesem Donnerstag! Hier finden Sie heute wieder alle News, die Sie zum Hamburger Lokalsport wissen müssen.