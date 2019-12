LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Deshalb ging Kapitän Aaron Hunt sauer vom Platz

16.12.2019, 11:46 Uhr | t-online.de

Als er nach dem 1:1 gegen Sandhausen wortlos vom Platz ging, wirkte HSV-Coach Dieter Hecking sauer. Bei seinem späteren Auftritt in der NDR-Sendung "Sportclub" war der Trainer wieder gelassener. Man dürfe sich nicht zu lange ärgern, sagte Hecking. Er will mit seinem Team wieder den "Drive" finden, an die Erfolge am Anfang der Saison anknüpfen. Er lobte die Moral des Teams, und dass die Mannschaft in der zweiten Hälfte Druck gemacht habe. "Allerdings etwas naiv", so Hecking.

"Ein Punkt aus drei Spielen ist zu wenig", sagte HSV-Kapitän Aaron Hunt zur "Bild". Das 1:1 fühlt sich offenbar wie eine Enttäuschung an. Der 33-jährige Hunt wirkte frustriert, als er nach 59 Minuten ausgewechselt wurde. Doch nicht die Auswechslung habe ihn sauer gemacht, so Hunt. "Mein Ärger hatte mehr mit dem Spiel zu tun."

Der Hamburger SV hinkt in der 2. Fußball-Bundesliga seinen hohen Ansprüchen weiter hinterher. Zwar verhinderte Lukas Hinterseer mit seinem Tor gegen den SV Sandhausen ihre dritte Niederlage in Serie. Die Teams trennten sich mit einem 1:1. Der HSV läuft dennoch Gefahr, den zweiten Tabellenplatz an den VfB Stuttgart zu verlieren...

