LIVESport-Tag im Live-Blog

Spekulationen über kurzfristige HSV-Abgänge

28.01.2020, 08:24 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.



Die aktuelle Transferperiode läuft im Januar aus. Der HSV hat sich drei Spieler geliehen, aber noch keinen abgegeben. Das nahmen sich die Kollegen der "Mopo" zum Anlass, um über mögliche Abgänge zu spekulieren.

Kyriakos Papadopoulos hatte sich schon in China vorgestellt, wurde aber abgewiesen. Nun berichtet die "Mopo", dass Bobby Wood und Jonas David den HSV in diesem Winter ebenfalls verlassen könnten. Vor allem David wünsche sich demnach dringend mehr Spielpraxis, die er beim HSV aktuell nicht bekomen würde...

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden.