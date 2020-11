Nach Corona-Ausbruch

Hamburger Schule bleibt geschlossen – 25 Klassen in Quarantäne

11.11.2020, 08:45 Uhr | dpa

Das Oberstufenhaus der Ida-Ehre-Schule (Archivbild): An der Schule gab es mehrere Corona-Fälle. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)

In Hamburg hatte die Ida-Ehre-Schule nach mehreren Corona-Fällen den Präsenzunterricht komplett abgebrochen – als erste Schule der Stadt. Nun steht nach Tests an allen Schülern und Lehrern fest: Sie bleibt weiterhin geschlossen.

Die Ida-Ehre-Schule im Hamburger Stadtteil Harvestehude wird für zehn Tage geschlossen. Nach dem Corona-Reihentest bei rund 1.200 Schülern und Schulbeschäftigten hat das Gesundheitsamt 55 positive Testergebnisse festgestellt. Die Infektionen seien auf verschiedene Jahrgänge verteilt, berichtet der NDR. Demnach werden nun 25 Klassen in Quarantäne geschickt.

Der Betrieb der Schule sei bereits am vergangenen Freitag auf Distanzunterricht umgestellt worden, sagte ein Sprecher der Schulbehörde am Montag. Die Ida-Ehre-Schule ist den Angaben zufolge die erste Schule in Hamburg, die Corona-bedingt den Präsenzunterricht komplett einstellen musste.

Am Freitag hatten sich Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte freiwillig testen lassen. Bis Freitag waren nach Angaben der Behörde bereits 17 Infektionen bei Schülern und Schulpersonal nachgewiesen worden.