Partywochenende in Hamburg

Polizei löst mehrere Feiern mit dutzenden Menschen auf

18.01.2021, 08:43 Uhr | dpa, t-online

Leute stehen dicht gedrängt beieinander (Symbolbild): Am Wochenende hat die Polizei in Hamburg mehrere Partys aufgelöst. (Quelle: Hans Lucas/imago images)

Am Wochenende hatte die Polizei in Hamburg viel zu tun: Sie wurde mitten in der Pandemie zu zwei größeren Partys und einer illegalen Pokerrunde gerufen.

Um die Corona-Schutzmaßnahmen durchzusetzen, wurde die Hamburger Polizei am Wochenende zu zwei größeren Partys gerufen. Dabei stellte sie dutzende Ordnungswidrigkeitenverfahren fest. Außerdem mussten die Beamten in der Nacht zu Montag eine illegale Pokerrunde auflösen.

Im Stadtteil Wilhelmsburg löste sie ein Treffen auf, bei der mehr als 30 Menschen seit möglicherweise zwei Tagen zusammen gefeiert haben. Passanten hatten die Party in einer Halle an der Rubbertstraße am späten Samstagabend gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Auf Klopfen reagierten die Feiernden nicht, sodass die Polizisten zunächst nicht hineinkamen. Schließlich erreichten sie den Verantwortlichen per Telefon und forderten ihn auf, die Tür zu öffnen.

Corona-Maßnahmen missachtet



In der Halle trafen die Einsatzkräfte auf 33 Menschen, wie der Sprecher weiter sagte. Zum Anlass der Feier konnte er zunächst keine Angaben machen. Einer der Partygäste berichtete, die Feier laufe bereits seit zwei Tagen. Inwiefern dies der Wahrheit entsprach, konnte allerdings zunächst nicht überprüft werden. Gegen den Veranstalter und alle Partygäste wurden nach Angaben des Sprechers Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auf sie kommen Bußgelder zu.

Auch in der Liebigstraße in Billbrook hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Party aufgelöst. Dort trafen die Beamten 34 Personen an, die versuchten, sich mit Regalen, Kartons und anderen Verpackungsmaterialien vor ihnen zu verstecken. Auch hier leitete die Polizei Verfahren gegen den 51-jährigen Verantwortlichen und die 33 anderen Personen ein.

Illegales Glücksspiel



In der Nacht zu Montag meldete eine Zeugin eine illegale Pokerrunde in der Holzmühlenstraße in Wandsbek. Das schreibt das "Hamburger Abendblatt". Demnach sollen sich dort sieben Personen in einer Werkstatt getroffen und illegales Glücksspiel betrieben haben.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind derartige Versammlungen in Hamburg aktuell nicht erlaubt. Auch Restaurants, Bars und Kneipen müssen geschlossen sein. In den vergangenen Tagen hatte die Hamburger Polizei bereits Shisha-Runden in den Stadtteilen Wandsbek und Hamm auflösen müssen. Auch in diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.