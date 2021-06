Unfall an der Alster

Taxi erfasst Pfandsammler – Mann schwer verletzt

25.06.2021, 07:47 Uhr | t-online

Der Verunfallte wird in einen Krankenwagen gebracht. Zuvor soll er über Rot gefahren sein. (Quelle: BlaulichtNews)

Bei Rot über die Ampel: Ein Mann musste in Hamburg in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer Kollision mit einem Taxi blieb er schwer verletzt am Boden liegen.

Bei einem Unfall in Hamburg am Donnerstagabend wurde ein Mann schwer verletzt. Als er mit seinem Fahrrad die Kreuzung vor dem Atlantic Hotel überqueren wollte, erfasste ihn ein Taxi. Der Mann wurde zu Boden geschleudert.

Mehrere Zeugen leisteten dem Pfandsammler sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Wie "Hamburg24" berichtet, haben mehrere Personen gesehen, dass der Verunfallte zuvor mit seinem Fahrrad über eine rote Fußgängerampel gefahren sei.

Während der medizinischen Versorgung des Mannes und der Unfallaufnahme durch die Polizei mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden. Dadurch entwickelte sich ein leichter Rückstau, heißt es bei "Hamburg24".