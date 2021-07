Polizeieinsatz am Millerntor-Stadion

Massenschlägerei zwischen St. Pauli- und HSV-Fans

10.07.2021, 12:07 Uhr | dpa

Polizisten stehen um eine Gruppe Menschen vor dem Millerntor-Stadion: Zahlreiche Personen waren hier in eine Schlägerei verwickelt gewesen. (Quelle: Blaulicht-News.de)

In Hamburg musste die Polizei mit zahlreichen Kräften zum Millerntor-Stadion ausrücken. Rund 100 Fußballfans des FC St. Pauli und des Hamburger SVs waren hier in eine Schlägerei verwickelt.

Bei Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans in Hamburg sind mehrere Menschen festgenommen worden. Zwischen rund 100 Anhängern der Zweitligisten und Stadtrivalen FC St. Pauli und dem Hamburger SV sei es am Freitagabend vor dem Millerntor-Stadion zu einer Schlägerei gekommen, teilte die Polizei mit.

Polizisten führen einen Mann ab: Dutzende Personen wurden in Gewahrsam genommen. (Quelle: Blaulicht-News.de)



Wie der NDR berichtet, vermuten die Beamten, dass sich die Gruppen im Vorfeld zu der Prügelei verabredet hatten. Gegen 20.30 Uhr sei die Polizei alarmiert worden, sie rückte mit zwei Hundertschaften an. Mindestens 60 Personen wurden nach NDR-Informationen in Gewahrsam genommen. In zahlreichen Fällen ermittelt die Polizei demnach nun wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung.



Wie viele Personen genau an der Prügelei beteiligt waren und was die genauen Hintergründe sind, konnten die Beamten noch nicht mitteilen. Auch zu möglichen Verletzten gab es noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.