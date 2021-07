Aus Badezimmerfenster

Vierjähriges Kind stürzt mehrere Meter in die Tiefe

12.07.2021, 08:25 Uhr | dpa

Zeugen alarmierten die Feuerwehr als ein vierjähriger Junge in Hamburg aus dem Fenster eines Wohnhauses gefallen war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein vier Jahre altes Kind ist am Sonntagabend im Hamburger Stadtteil Groß Borstel aus einem Badezimmerfenster und vier Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind erlitt keine schweren Verletzungen, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Nach Angaben der "Hamburger Morgenpost" war der Junge im Beisein seiner Mutter ansprechbar, als die Rettungskräfte eintrafen.



Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, als sie das Unglück bemerkten, heißt es bei der "MOPO" weiter. Demnach kletterte der Vierjährige im Badezimmer auf die Heizung und fiel anschließend durch das geöffnete Fenster. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei schließe allerdings ein Fremdverschulden aus.