Streik bei der Deutschen Bahn

Auch der ÖPNV in Hamburg ist betroffen

10.08.2021, 20:20 Uhr | t-online

Ein Banner mit der Aufschrift "Wir streiken" ist an einem Zug der Deutschen Bahn angebracht (Archivbild): Auch der Hamburger Nahverkehr ist von den Strteiks betroffen. (Quelle: Sergienko/imago images)

Bahnreisenden drohen ab Mittwoch Zugausfälle und Verspätungen. Auch im ÖPNV kann es zu Einschränkungen kommen. Das sollten Hamburger jetzt wissen.

Die Verhandlungen im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn gehen in die nächste Runde. Die Lokführenden haben einen zweitägigen Streik angekündigt. Davon sind nicht nur die Züge im Fernverkehr, sondern auch der ÖPNV in den Städten betroffen.

Wir werden alles tun, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit werde an einem Ersatzangebot gearbeitet, das aber noch nicht vollständig sei.



Vor der Corona-Pandemie zählte die S-Bahn Hamburg täglich etwa 750.000 Fahrgäste.

Am Mittwoch soll ein bundesweiter Streik der Deutschen Bahn im Personenverkehr starten. Von 2 Uhr nachts bis Freitag 2 Uhr streiken die Bahnführer. Das teilte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt.

Auch im Regionalverkehr und bei S-Bahnen dürfte bei einem Lokführerstreik ein Großteil der Züge ausfallen. Ebenso kann der gestörte Betriebsablauf auch bei Konkurrenten der Deutschen Bahn zu Einschränkungen führen, heißt es.



Neben dem Fernverkehr kommt es auch zu Einschränkungen im Nahverkehr. In der Hansestadt sind sechs Linien der S-Bahn von den Streiks der Lokführer betroffen. Wie die Bahn mitteilte, werden die meisten Fahrten ausfallen. Pendler müssen dann die U-Bahn und Busse und die AKN-Bahn als Alternative nutzen.

Dabei sei allerdings zu beachten, dass die U3 zwischen dem Baumwall und dem Hamburger Hauptbahnhof weiterhin gesperrt ist und keine Alternative zur S-Bahn bietet.

Während in der die S-Bahn im Hamburger Personenverkehr nur einen kleinen Teil ausmacht, betrifft der Streik dennoch nicht nur diese Linien, wie die "Mopo" berichtet.



Der gestörte Betriebsablauf könnte dann auch bei Konkurrenten der Deutschen Bahn zu Einschränkungen führen, etwa weil die Stellwerke ebenfalls bestreikt werden. Man werde sich allerdings bemühen, dass die anderen Bahnunternehmen "einigermaßen ihren Betrieb aufrechterhalten können", hieß es am Nachmittag aus der Leitung des GDL-Bezirks Nord in Hamburg.

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft unterstützt den Streik. "Es ist vollkommen legitim, wenn Gewerkschaften für die Durchsetzung ihrer Forderungen zum Mittel des Streiks greifen", sagte deren gewerkschaftlicher Sprecher, David Stoop. Die Inflationsrate in Deutschland habe im Juni bei 2,3 Prozent, im Juli aufgrund von Sonderfaktoren sogar bei 3,8 Prozent gelegen. "Die Argumentation der Bahn und anderer Arbeitgeber, es sei derzeit Lohnzurückhaltung gefordert, geht daher in die völlig falsche Richtung."