Unfall in Hamburg

Motorradfahrer kracht in Leitplanke – Lebensgefahr

09.10.2021, 09:03 Uhr | t-online

In der Nähe des Flughafens in Hamburg hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Motorradfahrer kam von der Straße ab und prallte in die Leitplanke – die Stelle ist nicht unbekannt.

In Hamburg ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Flughafen lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 23 Uhr fuhr er zusammen mit einer größeren Gruppe von Kradfahrern stadteinwärts auf der Zeppelinstraße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke.

Andere Motorradfahrer aus der Gruppe leisteten sofort Erste Hilfe. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er am Abend in ein Krankenhaus gebracht. Mutmaßlich war der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei berichtete.

An selber Stelle kam es in den vergangenen Monaten bereits zu mehreren Unfällen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zeppelinstraße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.