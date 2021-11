Täter flüchtig

Zwei Schwerverletzte bei Schießerei in Hamburg

15.11.2021, 07:25 Uhr | dpa, fas

Schießerei im Hamburger Süden: In Harburg sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Mehrere Stunden suchten Beamte am Tatort nach Spuren.

In Hamburg-Harburg sind am Sonntagnachmittag Schüsse gemeldet worden. Zwei Menschen sind verletzt, bestätigte die Polizei dem "Hamburger Abendblatt". Der Vorfall sei gegen 15.20 Uhr gemeldet worden. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Die Schüsse fielen im Phoenix-Viertel. Eine Person habe nach Informationen der Zeitung lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Ein Mann wurde mit einer Schussverletzung am Bein in die Asklepios Klinik Harburg gebracht.

Am späten Nachmittag war die Kreuzung Lassallestraße/Baererstraße gesperrt. Polizeibeamte mit Maschinenpistolen waren am mutmaßlichen Tatort sowie auch rund um das Einkaufszentrum Phoenix-Center und den Bahnhof im Einsatz. Bis etwa 23 Uhr waren die Spurensicherung und die Mordkommission des Landeskriminalamtes am Tatort und sicherte Spuren. Dabei setzten sie unter anderem einen Spürhund und einen 3D-Scanner ein.