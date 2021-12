Einsatz an Weihnachten

Feuerwehr rettet Kinder von Insel

25.12.2021, 14:15 Uhr | t-online, EP

Feuerwehrleute stehen am Ufer eines Gewässers: Die Kinder waren über das Eis auf die Insel gelaufen und kamen nicht mehr zurück. (Quelle: Hamburgnews/Christoph Seemann)

Bei frostigen Temperaturen musste die Feuerwehr in Hamburg zu einem Großaufgebot ausrücken. Kinder waren über eine Eisplatte auf eine Insel in einem See gelaufen und kamen nicht mehr zurück.

In der Glinder Au in Hamburg mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Schlauchboot mehrere Kinder retten. Spaziergänger hatten nach Angaben der "Mopo" Alarm geschlagen, nachdem sie die Kinder auf einer Insel entdeckt hatten.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort waren die Kinder über eine Eisplatte zu der Insel gelaufen und hätten sich dann nicht mehr zurück getraut. Vorsorglich sei auch ein Notarzt dort gewesen, der die Kinder nach ihrer Rettung untersucht habe.