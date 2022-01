Fahrer flüchtet zu Fuß

Wohnmobil rammt mehrfach Polizeiwagen

18.01.2022, 18:07 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen auf der Autobahn (Symbolbild): Das Wohnmobil war kurz zuvor in Hamburg gestohlen worden. (Quelle: Michael Eichhammer/imago images)

Für den mutmaßlichen Dieb eines Wohnmobils in Hamburg war die Fahrt mit seiner Beute schnell vorbei. Auf der A24 sollte er anhalten und rammte stattdessen gleich mehrfach einen Streifenwagen. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Der Fahrer eines gestohlenen Wohnmobils hat auf einer Autobahn bei Ratzeburg in Schleswig-Holstein gleich mehrfach einen Polizeiwagen gerammt.



Nach Angaben der Beamten vom Dienstag prallte der mit zwei Beamten besetzte Streifenwagen in die Mittelleitplanke, der 32-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des kurz zuvor in Hamburg entwendeten Wohnmobils stoppte auf dem Seitenstreifen und flüchtete zu Fuß.

Polizei gibt Haltesignale – Wohnmobilfahrer gibt Gas

Wie die Polizei in Ratzeburg mitteilte, ereignete sich der Vorfall am späteren Montagabend auf der Autobahn 24 östlich von Hamburg in Fahrtrichtung Berlin. Den Beamten sei das Wohnmobil während einer Streifenfahrt aufgefallen. Sie hätten sich mit ihrem Wagen vor das Fahrzeug gesetzt und Haltesignale gegeben.

Daraufhin habe der Fahrer beschleunigt und wiederholt das Heck des Streifenwagens gerammt. Er entkam demnach trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen unerkannt vom Ort des Geschehens. Bei den weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass das Wohnmobil kurz zuvor gestohlen worden war.