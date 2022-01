Lebensgefährlich verletzt

Kleinlaster schleudert Mann mehrere Meter durch die Luft

19.01.2022, 19:07 Uhr | pb, t-online

Unfall in Steilshoop: Das 27-jährige Unfallopfer kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Quelle: Blaulicht-News)

Schwerer Unfall in Steilshoop: Dort ist ein Kleinlaster in einen jungen Mann gerast, der nun in Lebensgefahr schwebt. Wieso der Mann auf die Straße lief, ist noch unklar.

In Hamburg-Steilshoop ist ein junger Mann bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagedienstes t-online sagte, war der 27-Jährige gegen 17 Uhr am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn der Steilshooper Allee getreten.

Schwerer Unfall in Hamburg-Steilshoop

Dort wurde er dann von einem Kleinlaster erfasst, der den jungen Mann laut einem Reporter vor Ort mehrere Meter durch die Luft geschleudert haben soll. Bei dem Unfall erlitt der Mann der Polizei zufolge schwere Verletzungen. Er schwebt in Lebensgefahr.



Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ob der Fahrer des Kleinlasters bei dem Zusammenstoß auch verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Steilshooper Allee wurde wegen den Rettungsmaßnahmen gesperrt. In der Folge staute sich der Feierabendverkehr im Nordosten der Stadt.