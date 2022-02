Bluttat in Hamburg

Frau durch Messerstich getötet – Lebensgefährte festgenommen

21.02.2022, 16:53 Uhr | dpa, RF, EP

Das Wohnhaus in Hamburg-Niendorf: Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. (Quelle: JOTO)

In Hamburg-Niendorf ist eine Frau tödlich mit einem Messer verletzt worden. Ihr Lebenspartner wurde festgenommen. Nun soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Frau ist am Sonntag mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in Hamburg-Niendorf aufgefunden worden. Kurz nach der Tat konnten Beamte einen Verdächtigen festnehmen.



Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Hamburg hatte eine Anwohnerin Blut im Hausflur gesehen und die Einsatzkräfte verständigt. Den ersten Angaben zufolge sei von einer Auseinandersetzung die Rede gewesen, bei der eine Frau mit einem Messer verletzt worden sei.



Bluttat in Hamburg: Lebensgefährte vor Haftrichter

Die lebensgefährlich verletzte Frau sei durch Rettungskräfte und einen Notarzt zunächst versorgt worden. Es seien sogleich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und die Frau in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag sie ihren Verletzungen, wie die Polizei gegenüber t-online bestätigte.



Noch am Sonntagabend hat die Polizei in der Wohnung eines achtstöckigen Mehrfamilienhauses einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handelte es sich um den Lebensgefährten der Verstorbenen. Er solle noch am Montag einem Haftrichter vorgestellt werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.