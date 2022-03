Hamburg

HSV im DFB-Pokal-Halbfinale mit Heimspiel gegen SC Freiburg

06.03.2022, 20:10 Uhr | dpa

Der Hamburger SV hat für das Halbfinale des DFB-Pokalwettbewerbs das gewünschte Heimspiel zugelost bekommen, Gegner ist am 19. oder 20. April Fußball-Bundesligist SC Freiburg. Das ergab die Auslosung der Vorschlussrunde am Sonntagabend in Dortmund. Im anderen Semifinale treffen die Erstligisten RB Leipzig und 1. FC Union Nerlin aufeinander. Letzterer hatte im Viertelfinale den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli aus dem Wettbewerb geworfen.

"Ein Heimspiel - wunderbar. Freiburg ist sicher der Favorit, aber wir müssen über unsere Grenzen gehen und brauchen einen Tag, an dem alles gelingt, dann ist für uns etwas drin, gerade in einem Heimspiel", sagte Ex-HSV-Profi Bernd Wehmeyer, der seinen Verein wieder bei der Auslosung in der ARD-"Sportschau" vertrat. "Eigentlich haben unsere Jungs im Pokal ihr Soll ja schon erfüllt, aber ein Halbfinale ist doch so etwas wie ein Sahnehäubchen", betonte der 69-Jährige.

"Ich freue mich für unsere Jungs und auch für unsere Fans auf einen tollen Fußballabend", meinte Wehmeyer zufrieden. Wie viele Zuschauer gegen Freiburg in der Arena zugelassen sein werden, steht wegen der Corona-Pandemie allerdings noch nicht fest.

Laura Nolte, Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking, hatte den HSV als den letzten im Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten gleich als ersten Verein aus dem Lostopf geholt. Damit erfüllt sich der Wunsch von HSV-Coach Tim Walter, der auf ein gefülltes Volksparkstadion gehofft hatte. "Ein Heimspiel vor 57.000 Besuchern", hatte sich der 46-Jährige vor der Auslosung gewünscht.

Am Mittwoch hatten sich die Hanseaten im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Karlsruher SC durchgesetzt. Nun hofft man beim dreimlaigen DFB-Pokalsieger, dass die Hanseaten zum ersten Mal seit ihrem Pokalsieg 1987 ein Halbfinale in dem Cupwettbewerb überstehen. Das DFB-Pokalfinale steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.