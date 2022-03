15 Sterne gehen in die Hansestadt

Zwei Hamburger Restaurants erstmals mit Michelin-Sternen ausgezeichnet

09.03.2022, 14:08 Uhr | Gregory Dauber, dpa

Die Hamburger Gastronomie ist vielseitig – und ausgezeichnet. Der international bekannte Guide Michelin hat jetzt 15 Sterne in die Hansestadt vergeben. Ein Restaurant hat drei Sterne bekommen und gehört damit zur Elite der feinen Küche.

Die feierliche Zeremonie der Sternevergabe in diesem Jahr in der Hamburger Handelskammer statt. In Summe wurden 327 Sterne nach Deutschland vergeben – so viele wie noch nie zuvor. Im letzten Jahr hatten neun Hamburger Restaurants insgesamt 13 Sterne bekommen.



Ganz vorne war wieder das Restaurant "The Table Kevin Fehling" von Chef Kevin Fehling: Es erhielt wie schon im letzten Jahr die maximale Ausbeute von drei Sternen und gehört zur exklusiven Gruppe von neun deutschen Restaurants der absoluten Spitzenklasse.



Stern für Nachhaltigkeit geht nach Hamburg

Doch bevor die eigentlichen Sterne vergeben wurden, gab es Sonderauszeichnungen, von denen eine ebenfalls nach Hamburg ging: Das Restaurant "Zeik" von Küchenchef Maurizio Oster in Winterhude erhielt einen "Green Star" für Nachhaltigkeit. "Moderne Gastronomie kommt ohne Nachhaltigkeit nicht mehr aus", sagte der Chef.



Damit nicht genug: Das "Zeik" erhielt auch einen Stern und rückt damit in die Riege der internationalen Top-Restaurants. Kreativ-regional und der Verzicht auf Luxusprodukte, so das "Zeik"-Motto, überzeugte die Restauranttester des Guide Michelin.

Einen neuen Stern bekam auch das Restaurant "Jellyfish" von Chef und Inhaber Stefan Fäth in Eimsbüttel. Fäth und sein Team bieten laut Webseite "erstklassige Fischküche in entspannter Atmosphäre" und verwenden ausschließlich Fisch aus Wildfang.

Restaurant an den Elbbrücken gewinnt einen Stern dazu

Schon im letzten Jahr hatte das Restaurant "100/200 Kitchen" einen Stern bekommen – dieses Mal kam für Chef Thomas Imbusch ein weiterer dazu. Das Restaurant an den Elbbrücken hat erst vor drei Jahren eröffnet und gehört zu den acht neuen Restaurants in Deutschland, die 2022 in die Zwei-Sterne-Liga aufsteigen. Im "100/200 Kitchen" steht die Küche im Mittelpunkt und drumherum sind die Tische aufgebaut. Übrigens: Das Ambiente hat keinerlei Einfluss auf die Vergabe der Sterne.

Zwei Sterne erhielten auch, wie schon im Jahr zuvor, die Hamburger Restaurants "bianc" (Hafencity) und "Haerlin" am Neuen Jungfernstieg. Ihre Wertung mit einem Michelin-Stern halten konnten außerdem das "Lakeside" in Rotherbaum, das "Petit Amour" aus Ottensen, das "Landhaus Scherrer" in Othmarschen und das "Piment" in Hoheluft-Ost.

Den Nachhaltigkeits-Preis "Green Star" besitzen bereits die Hamburger Restaurants "100/200 Kitchen", "HACO", "haebel", "Landhaus Scherrer", "Wolfs Junge" und "XO Seafoodbar". Das "Se7en Oceans" am Ballindamm musste einen Stern abgeben. Bundesweit gibt es nun im Michelin-Restaurantführer 46 Zwei-Sterne-Restaurants und 272 Restaurants mit jeweils einem Stern.