Am Kopf verletzt

Reisende retten Betrunkenen nach Sturz ins S-Bahn-Gleis

17.04.2022, 12:43 Uhr | dpa, t-online

Bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Hamburg ist ein Mann ins Gleisbett gefallen – Passanten konnten ihn in letzter Sekunde retten. Er kam mit einer blutenden Kopfverletzung davon.

Reisende haben einen betrunkenen Mann am Hamburger Hauptbahnhof nach einem Sturz ins S-Bahn-Gleis gerettet. Der Mann sei am Samstagabend rückwärts vom Bahnsteig in das Gleis gestürzt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Reisende, die den Vorfall sahen, zogen den 33-Jährigen zurück auf den Bahnsteig. Ein Mitarbeiter der Bahn informierte den Fahrer einer sich nähernden S-Bahn, sodass diese rechtzeitig stoppen konnte. Der 33-Jährige kam mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.

Erst am Samstag ist ein Mann am S-Bahnhof in Bergedorf von mehreren S-Bahnen überrollt worden (mehr dazu lesen Sie hier). Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und wertet die Videoaufnahmen vom Bahnhof auf.