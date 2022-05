24-Jähriger nach Messerstich auf Reeperbahn in Lebensgefahr

24-J├Ąhriger nach Messerstich auf Reeperbahn in Lebensgefahr

Ein Unbekannter hat auf der Reeperbahn im Hamburger Stadtteil St. Pauli einen 24-J├Ąhrigen lebensgef├Ąhrlich mit einem Messer verletzt. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung habe der T├Ąter in der Nacht zum Sonntag ein Messer gezogen und damit dem Mann in den Oberk├Ârper gestochen, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Tatverd├Ąchtige habe einen grauen Jogginganzug sowie eine wei├če Kappe getragen und sei in Richtung Holstenstra├če gefl├╝chtet.