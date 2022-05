Vergewaltigung in Hamburger Park: Prozess gegen elf Männer

Die 15-JĂ€hrige hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. Stark alkoholisiert sei sie am spĂ€ten Abend auf einen der Angeklagten getroffen. Er habe sie in ein GebĂŒsch gefĂŒhrt. Dort seien drei weitere Angeklagte hinzugekommen. Die MĂ€nner hĂ€tten die Jugendliche teilweise unter Anwendung von Gewalt missbraucht. Danach sei die 15-JĂ€hrige noch zweimal in das GebĂŒsch gefĂŒhrt und jeweils von anderen Angeklagten vergewaltigt worden.