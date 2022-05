So entstehen Tornados – auch bei uns

So gut ist der neue t-online Browser

Darum geht das Internet in der Ukraine noch

Google ist in Russland pleite

EU-Parlament will Sanktionen gegen Schröder

Das Ordnungspersonal soll beim Spiel von Hertha BSC Berlin und dem Hamburger SV hart durchgreifen: Und zwar, wenn HSV-Fans außerhalb des GĂ€steblocks Trikots tragen.

"Alle in Blau nach Berlin": So hieß es in einem Aufruf des Supporters Clubs des HSV. Doch im Stadion mĂŒssen sich zahlreiche Fans einschrĂ€nken. Außerhalb des GĂ€stebereiches darf keine Fan-Kleidung getragen werden.

Der Berliner Verein Hertha BSC warnte die Fans per Twitter: "Achtung: Außerhalb des GĂ€stebereichs (Blöcke G/H, I und 15-17) ist das Tragen von Fan-Kleidung des GĂ€steteams untersagt. Unser Ordnungspersonal wird in solchen FĂ€llen den Zutritt ins Olympiastadion, beziehungsweise zu den PlĂ€tzen, verweigern." HSV-AnhĂ€nger sollen in anderen Stadionbereichen kein Risiko eingehen und sich dezenter kleiden.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Wir empfehlen HSV-Fanartikel ausschließlich im offiziellen Bereich des GĂ€steblocks zu tragen", twitterte der Supporters-Club des HSV. "Alle in Blau nach Berlin!" AnhĂ€nger des HSV haben fĂŒr das Spiel am heutigen Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) deutlich mehr Tickets erworben, als es das offizielle GĂ€stekontingent von 7.500 vorsieht. Hertha spricht von rund 15.000 Karten, Hamburger Fan-Organisationen erwarten sogar bis zu 25.000 HSV-AnhĂ€nger im Olympiastadion.