Grünes Licht für 10-Millionen-Hilfstopf für Fischer

Die Fischer an Nord- und Ostsee k├Ânnen auf Bundeshilfe von bis zu 35.000 Euro je Betrieb zur Entlastung bei den hohen Treibstoffkosten hoffen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab am Donnerstag gr├╝nes Licht f├╝r ein entsprechendes Hilfspaket im Volumen von 10 Millionen Euro, wie der SPD-Abgeordnete Frank Junge mitteilte.

Der Deutsche Fischerei-Verband reagierte erfreut: "Die Mittel werden dringend gebraucht, um drohende Insolvenzen durch den dramatischen Anstieg der Betriebskosten in Folge der ├ľlpreisexplosion abzuwenden und die Marktversorgung weiterhin zu sichern", hei├čt es in einer Mitteilung des Verbandes. Jetzt komm es darauf an, dass die nachgelagerten Dienststellen den Beschluss "schnellstm├Âglich" umsetzen, sagte Verbandspr├Ąsident Gero Hocker, der f├╝r die Regierungspartei FDP im Bundestag sitzt. "Darauf werden wir sehr genau achten."