Asphaltarbeiten auf A7 gehen weiter

Auf der Autobahn 7 zwischen Hamburg-Volkspark und -Stellingen gehen die Asphaltarbeiten an diesem Wochenende weiter. Am Sonntag soll der so bezeichnete Fl├╝sterasphalt auf der Richtungsfahrbahn S├╝d eingebaut werden, wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte. Der Verkehr soll demnach weiter mit je zwei Spuren in Richtung Flensburg und Hannover flie├čen. Allerdings werden Autofahrer in Richtung Norden schon ab Hamburg-Waltershof mit Behinderungen rechnen m├╝ssen.