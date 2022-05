Der tiefe Frust und die maßlose EnttĂ€uschung standen Tim Walter ins Gesicht geschrieben. "Momentan empfinden wir nur Leere", sagte der Trainer des Hamburger SV nach dem Relegations-K.o. gegen Hertha BSC . Die durch die 0:2 (0:1)-Heimniederlage erneut verpasste Bundesliga-RĂŒckkehr nagte an Walter, doch noch vor Mitternacht kĂŒndigte er den nĂ€chsten Angriff der Norddeutschen auf das Oberhaus an.

"Wir haben etwas angestoßen, sind aber noch nicht am Ende", sagte Walter. In Hamburg sei "extrem etwas entstanden". Ähnlich formulierte es HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. "Das fĂŒhlt sich einfach beschissen an, das wird sich auch die nĂ€chsten Stunden nicht Ă€ndern", so Boldt: "In den nĂ€chsten ein, zwei Tagen kommt die Energie dann zurĂŒck und dann geht es wieder mit voller Kraft voraus."