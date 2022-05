Wenn er auch Rottach in sein Herz geschlossen habe, so ist ĂŒber seine Aufenthalte hier hinter hohen Hecken wenig bekannt. AusflĂŒge habe er so gut wie nie unternommen, erzĂ€hlt einer, der Usmanow kennt, aber anonym bleiben möchte. Meist habe sich der Unternehmer mit etwa fĂŒnf Bodygards im nahen Umkreis seiner Villa in der Fischerstraße bewegt.

Am Tegernsee ließ sich mit Alischer Usmanow gut verdienen

Doch dort habe er gar nicht ĂŒbernachtet, sondern in Suiten des nahen Luxushotels in der Egerner Bucht. Von dort sei auch in einem regelmĂ€ĂŸigen Pendelverkehr mit Luxuslimousinen das Essen herbeigebracht worden. "Usmanows Villen waren nur seine GĂ€stehĂ€user", weiß jemand aus der Nachbarschaft.

Ein Auto von Alischer Usmanow in einer Tiefgarage am Tegernsee (Archivbild): Das Fahrzeug des Oligarchen ist inzwischen verschwunden. (Quelle: Klaus Wiendl)

Einfahren auf das gut gesicherte, 4.520 Quadratmeter große Areal durfte nur eine Frau, die Hausdame. Sie soll sich um die anfallenden Arbeiten gekĂŒmmert haben. Ungewöhnliches erzĂ€hlt man sich auch ĂŒber die Fahrten zum MĂŒnchner Flughafen, um GĂ€ste abzuholen. Nicht der mit geleasten Luxuskarossen ausgestattete Fuhrpark Usmanows wurde demnach fĂŒr solche Aufgaben genutzt, sondern ein spezieller Taxifahrer in Rottach-Egern, der gut daran verdient haben soll, stand angeblich im Einsatz.

Diese goldenen Zeiten sind nun vorbei, zumindest vorerst. So manche hatten bei Usmanow lange einen guten Job. Ob als GĂ€rtner, Reinigungskraft oder Handwerker. Bei Letzteren stehen allerdings noch einige Hunderttausend Euro zu Buche. VerstĂ€ndlich, dass sie seine RĂŒckkehr sehnlichst erwarten. Denn Usmanow soll ĂŒber seine Vertrauensleute ein zuverlĂ€ssiger Auftraggeber gewesen sein. "Er hat immer pĂŒnktlich bezahlt", sagen unisono seine Auftragnehmer t-online.

EU-Sanktionen gegen ihn findet der Oligarch "unfair"

Auch wenn Betroffene nach dem Versiegen der Geldquelle Usmanow nachtrauern – er kam nicht ohne Grund auf die EU-Sanktionsliste. Die Behörden sehen in ihm einen "von Putin besonders favorisierten Oligarchen". Er gehöre zu einem Kreis russischer GeschĂ€ftsleute, die "mit der Verwaltung von Finanzströmen betraut wurden", in dieser Funktion habe er PrĂ€sident Wladimir Putin als "Strohmann" gedient.

Usmanow bezeichnet die Sanktionen gegen ihn als "unfair", sie basierten auf "falschen Anschuldigungen". Er sei nie nah an Putin gewesen, und er habe nie Geld fĂŒr ihn verwaltet. Vor dem Gerichtshof der EuropĂ€ischen Union will er nun gegen die Maßnahmen klagen. Auf Anfrage teilte er der "Zeit" mit, dass er die Immobilien in eine Familientreuhand eingebracht habe, zu der er keine rechtlichen Beziehungen habe.

Abgeordneter fordert bessere Maßnahmen gegen Oligarchen

Um solche Verschleierung von Vermögen aufzuklĂ€ren, soll in Zukunft die Zentralstelle fĂŒr Finanztransaktionsuntersuchen (FIU) mitwirken können. Kritik kam vom CSU-Bundestagsabgeordneten, in dessen Wahlkreis Usmanow residierte. Nachdem er "von Anfang an in die Debatte um einen berĂŒhmt gewordenen Oligarchen am Tegernsee eingebunden war", forderte Alexander Radwan schon mehrmals schlagkrĂ€ftige Ermittlungsbefugnisse, Ă€hnlich wie in Italien.