Hamburger Otto Group steigert Gewinn auf 1,8 Milliarden Euro

Die Hamburger Otto Group stellt sich angesichts der Inflation, des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie auf sinkende Gewinne ein. Die aktuellen Preiserhöhungen könnten nicht eins zu eins an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, sagte Konzernchef Alexander Birken am Montag bei der Vorlage der Jahreszahlen in Hamburg. "Das heißt, das wird teilweise gegen die Marge gehen. (...) Deswegen sprechen wir auch von niedrigeren GesamtertrĂ€gen, die wir in diesem Jahr erwarten." Im Ende Februar abgelaufenen GeschĂ€ftsjahr 2021/2022 hat der Handels- und Logistikkonzern noch deutlich mehr verdient und den schon im ersten Corona-Jahr deutlich gestiegenen Umsatz nochmals erhöht.

Der weltweite Umsatz des Konzerns mit rund 43.000 BeschĂ€ftigten stieg 2021/2022 den Angaben zufolge um 12,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro . Der JahresĂŒberschuss kletterte um 842,3 Millionen auf 1,814 Milliarden Euro. "Das abgelaufene GeschĂ€ftsjahr ist eines der besten GeschĂ€ftsjahre in der Firmengeschichte der Otto Gruppe", sagte Birken. Bei den Plattformen habe die Einzelgesellschaft Otto den Umsatz um 13,2 Prozent auf 5,12 Milliarden Euro erhöht. 11,5 Millionen Kundinnen und Kunden hĂ€tten dort in den vergangenen zwölf Monaten eingekauft, sagte Finanzvorstand Petra Scharner-Wolff.

Ein grĂ¶ĂŸeres Wachstum legte das seit Juni vergangenen Jahres börsennotierte Fashion- und Technologieunternehmen About You hin. Dort stieg der Umsatz um 48,5 Prozent auf rund 1,73 Milliarden Euro. About You bietet rund 500.000 Artikel von mehr als 3500 Marken und ĂŒberzeugte damit den Angaben zufolge 11,4 Millionen Kundinnen und Kunden aus 26 LĂ€ndern. Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Konzernunternehmen Bonprix, Crate and Barrel sowie die Wittgruppe. Dass die Mytoys-Gruppe im Vergleich zu den anderen Unternehmen den Umsatz nur um 1,2 Prozent auf 905 Millionen steigerte, erklĂ€rte Scharner-Wolff mit der extremen Nachfrage nach Spielzeug im ersten Corona-Jahr, die sich nun wieder normalisiert habe.