Behörde meldet zweiten Affenpocken-Fall in Hamburg

Auch in Hamburg werde es noch am Dienstag ein Treffen des Hamburger Seuchenstabes geben, um ├╝ber weitere Ma├čnahmen nachzudenken. "Man kann sich gut sch├╝tzen, indem man enge Sexualkontakte meidet", sagte Schmiedel. Eine Impfung oder Medikamente gegen die Krankheit gebe es im Moment in Deutschland noch nicht.

33 F├Ąlle von Affenpocken in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Betroffenen in Deutschland am Dienstag mit 33 an. Die Nachweise stammen demnach aus Baden-W├╝rttemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Das Besondere an den F├Ąllen ist laut RKI, dass die Patienten zuvor nicht in jene L├Ąnder in Afrika gereist waren, in denen Affenpocken endemisch sind. Zudem k├Ânnten viele ├ťbertragungen offenbar im Rahmen sexueller Aktivit├Ąten passiert sein. "Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer", hie├č es.