Hannover

Lkw fährt auf Stauende auf: Ein Toter und zwei Verletzte

16.03.2021

Ein Polizeiauto zeigt einen Unfall an. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ums Leben gekommen. Er fuhr mit seinem Sattelzug zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover Süd aus ungeklärter Ursache am Ende eines Staus im Baustellenbereich auf einen anderen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Dieser schob durch die Wucht des Aufpralls zwei weitere Lkw aufeinander. Der 39-Jährige Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde schwer, eine weiterer Lkw-Fahrer leicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hannover musste gesperrt werden.