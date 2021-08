Hannover

Hannovers Zimmermann: "Geben Duckschi auf keinen Fall ab"

12.08.2021, 12:59 Uhr | dpa

Trainer Jan Zimmermann von Hannover 96 gibt sich vor dem Zweitliga-Spiel bei Dynamo Dresden kämpferisch. "Wir werden Duckschi auf keinen Fall abgeben", sagte der 41-Jährige am Donnerstag über das Interesse des Nordrivalen Werder Bremen an dem besten 96-Stürmer Marvin Ducksch. Auch an der Entwicklung seines Teams zweifelt der neue Trainer trotz der 0:3-Niederlage gegen Hansa Rostock im vergangenen Zweitliga-Spiel nicht. "Ich bin von der Mannschaft überzeugt und davon, dass sich die Ergebnisse einstellen werden", sagte Zimmermann. "Wir haben es gegen Werder Bremen sehr gut gemacht. Wir haben gegen Rostock nicht so viel falsch gemacht. Und wir haben es gegen Norderstedt im Pokal sehr kontrolliert gemacht."

In Dresden werden die Niedersachsen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) wieder ihren Neuzugang Sebastian Kerk einsetzen können. Der Ex-Osnabrücker hat nach seinen Achillessehnenproblemen wieder das Training aufgenommen. Linton Maina dagegen ist nach seinem positiven Corona-Test noch in Quarantäne.