Hannover

FDP: "Studierenden spielen in Politik keine Rolle"

14.09.2021, 12:01 Uhr | dpa

Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat der Landesregierung vorgeworfen, die Situation der Studierenden nicht im Blick zu haben. "Die Studierenden an den Hochschulen spielen in Ihrer Politik gar keine Rolle", sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner in Richtung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dessen Regierungserklärung zur Corona-Pandemie am Dienstag.

Viele Studierenden seien frustriert, einige hätten nach anderthalb Jahren Pandemie ihre Hochschulen noch nicht von innen gesehen. Die psychische Belastung vieler Studierenden habe "dramatisch zugenommen", viele fühlten sich von der Politik vergessen. Dafür müsse sich die Landesregierung interessieren, sagte Birkner. In wenigen Wochen beginnt in Niedersachsen das neue Semester an Hochschulen und Universitäten.