Hannover

AfD-Mitglieder sehen Partei in "desolatem Zustand"

24.03.2022, 16:44 Uhr | dpa

In einem von zahlreichen niedersächsischen AfD-Mitgliedern unterstützten Brief werden Probleme im Landesverband der Partei deutlich. In dem vom Mittwoch datierten Brief heißt es etwa, dass sich der Landesverband in einem "solch desolaten Zustand befindet wie noch nie". Dies wurde unter anderem mit Mitgliederschwund und "bedrückender und demotivierter Stimmung an der Basis" begründet.

Der Brief lag der dpa am Donnerstag vor. Der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Christopher Emden bestätigte auf Anfrage, dass es ein solches Schreiben gibt. Eine weitere Stellungnahme wollte er zunächst nicht abgeben und verwies auf eine Besprechung mit Vertretern des AfD-Bundesvorstandes.

Der AfD-Landesverband in Niedersachsen gilt seit längerer Zeit als zerstritten. 2020 hatte die Landtagsverwaltung die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag aufgelöst, nachdem drei der neun Mitglieder die Fraktion wegen eines Führungsstreits verlassen hatten und damit die Mindestgröße der Fraktion unterschritten worden war.