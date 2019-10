Tessin

Zirkus-Zebras machen nächtlichen Spaziergang in Tessin

02.10.2019, 07:30 Uhr | dpa

Zwei Zirkus-Zebras sind in Tessin (Landkreis Rostock) aus ihrem Stall ausgebüxt. Eine Anwohnerin sei in der Nacht auf die Tiere aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Eines der beiden Zebras konnte problemlos wieder eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht werden. Das zweite Tier jedoch blieb zunächst verschwunden.