Seligenstadt

Güterschiff rammt Mainfähre bei Seligenstadt

16.01.2020, 11:47 Uhr | dpa

Die Mainfähre ist nach einem Zusammenstoß mit einem Gütermotorschiff bei Seligenstadt im Kreis Offenbach außer Betrieb. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine betrunkener Schiffsführer mit seinem Gütermotorschiff die Fähre gerammt. Der 56-Jährige war nach Polizeiangaben auf dem Weg nach Regensburg. Die Fähre lag zum Zeitpunkt des Unfalls am linken Ufer und war nicht in Betrieb.

Der Zusammenstoß ereignete sich bereits am Mittwoch. Wie die Polizei berichtet, ergab ein Alkoholtest bei dem Mann 2,13 Promille. Sein Schiff sei stillgelegt worden. Ob er sein Patent behalten darf, werde im Laufe des Tages entschieden, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Polizeisprecherin sind Ermittler vor Ort, die die Schäden an der Mainfähre aufnehmen. Zunächst gab es keinen Fährverkehr zwischen Seligenstadt und Karlstein. Wann die Mainfähre wieder ihren Betrieb aufnehmen kann, sollte laut Polizei im Laufe des Tages entschieden werden.